Tras varios días de búsqueda, la Policía de Salta logró detener a un adolescente de 16 años que se había escapado de un centro de menores y protagonizó un insólito raid para regresar a su hogar. Durante su fuga, hizo dedo, se robó un caballo e incluso intentó asaltar un comercio.

El hecho ocurrió este fin de semana en la localidad de Metán, al sur de la provincia. Según medios locales, la búsqueda comenzó cuando las autoridades del centro de menores de La Merced detectaron la ausencia del joven.

Durante un patrullaje preventivo en la calle Leandro Alem, efectivos de la sección Motorizada de Metán divisaron al adolescente. Intentó escapar, pero tras una breve persecución fue interceptado y trasladado a la Comisaría 1°, donde se identificó y se reconstruyeron los detalles de su fuga.

El menor, que estaba bajo seguimiento judicial, comenzó haciendo “dedo” en distintas rutas de la zona para acercarse a su casa. En su recorrido, evadió un control policial en el expeaje Aunor y, al llegar a la localidad de Lumbreras, se robó un caballo que utilizó para continuar hasta Metán, donde reside su familia.

En su trayecto, intentó robar un comercio ubicado en calle Güemes Este. Según registros de cámaras de seguridad, el joven se sentó frente al local para observar los movimientos, y luego lanzó una piedra intentando romper el vidrio de ingreso, sin éxito. Esta maniobra permitió a la policía detenerlo e identificarlo como el adolescente buscado tras su fuga del instituto de La Merced.