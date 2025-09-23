De acuerdo a lo que aseguran algunos medios nacionales, el presidente Javier Milei dio señales de un giro en la política internacional y analiza desactivar la obra del Radiotelescopio Chino-Argentino (CART) ubicado en San Juan. La medida aparece como parte de las negociaciones que mantiene con Estados Unidos y se convirtió en uno de los ejes principales tras su reunión con Donald Trump en Nueva York.

El CART, instalado en Calingasta, es un proyecto científico en conjunto con China que involucra al Conicet, la Universidad Nacional de San Juan, el Observatorio Astronómico Nacional de China y el Gobierno provincial. La antena, de 40 metros de diámetro, recibió sus últimos repuestos y se está trabajando para hacer funcionar la antena y luego seguir con las obras civiles que incluyen las instalaciones en las que se alojarán los científicos.

De acuerdo a lo que publicaron sitios de noticias como TN, en la Casa Rosada reconocieron que desactivar la estación es “un gesto directo hacia Washington” para mostrar que la Argentina se está alejando de la influencia china en la región. “El acuerdo conlleva contrarrestar la injerencia china en el territorio”, sostuvieron desde el Ejecutivo.

La negociación incluye, además, la posibilidad de habilitar la presencia militar de Estados Unidos en la Base Naval Integrada de Ushuaia. La eventual baja del CART se suma a otros gestos hacia Washington, como la compra de equipamiento militar y el ingreso de la Argentina a la OTAN como “socio global”. En paralelo, se negocia que las fuerzas norteamericanas utilicen instalaciones en Tierra del Fuego, con la mira puesta en la proyección antártica y el control del pasaje de Drake.

Según fuentes oficiales, se busca garantizar un respaldo financiero de parte del Tesoro estadounidense para afrontar vencimientos de deuda por US$4000 millones en enero y US$4500 millones en julio.

Versiones

Hace un mes que se comenzó a hablar sobre la posibilidad de frenar la obra del Radiotelescopio. Es que medios nacionales aseguraron que el Gobierno Nacional decidió frenar el proyecto del Radiotelescopio Chino ubicado en Calingasta. En ese momento también se habló de que la decisión del Ejecutivo respondería a un intento de acercamiento y de reafirmar la sintonía con el gobierno de Estados Unidos, quienes se han manifestado contrarios a las políticas de China, acusando al país asiático incluso de espionaje.

El 24 de agosto, en diálogo con Diario 13, Tadeo Berenguer, rector de la UNSJ desmintió categóricamente que se haya caído algún tipo de acuerdo, por lo que “el proyecto avanza según lo planificado”, aseveró por esos días el rector.

Insumos

Luego, hace unos días, los rumores de freno en esta obra parecieron quedar descartados después de que el 20 de septiembre se informó que llegaron nuevas piezas para el radiotelescopio.

La llegada de estos nuevos insumos pareció reavivar la esperanza de que esta obra se concretara, pero ahora todo vuelve a estar en duda en medio de las versiones de un posible freno.

El sábado pasado, Pablo Diez, titular de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNSJ, indicó que se gestionaba el retiro de Aduana de nuevas piezas que ya habían llegado al país.

Además, Diez reveló que, con fondos de la Academia de Ciencias de China, se construirían tres edificios complementarios esenciales para cuando el Radiotelescopio esté operativo: la sala de observación y operaciones, el centro astronómico y un edificio para el hospedaje de los científicos. La inversión esperada superaría los 3 millones de dólares.