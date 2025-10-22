El futbolista Sebastián Villa fue absuelto en la causa por abuso sexual con acceso carnal, tras la decisión de su expareja, Rocío Tamara Doldán, de retirar la denuncia. La medida fue confirmada por la Justicia luego de que la denunciante desistiera de continuar con la acción penal.

Doldán explicó que, con el paso del tiempo, logró “resignificar” lo ocurrido y consideró que el jugador “dio por hecho que el consentimiento estaba implícito”.

La denuncia se había presentado en mayo de 2022, cuando la mujer relató que mantenía una relación “de idas y vueltas” con el futbolista, a quien describió en aquel momento como “una persona violenta y agresiva”, aunque señaló que hasta antes del hecho solo había ejercido violencia verbal.

En su primera declaración, Doldán había contado que el episodio se produjo una noche en la que Villa, presuntamente alcoholizado, le hizo una escena de celos y luego la agredió físicamente. Según su testimonio inicial, el jugador la habría golpeado, tomado del cuello y obligado a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento.

Sin embargo, en las últimas horas la denunciante comunicó su decisión de desistir de la causa, al considerar que ambos estaban “inmersos en una relación con rasgos conflictivos” y que el futbolista “dio por hecho el consentimiento” debido a “la intensidad de las relaciones previas”.

Un informe psicológico, realizado por la profesional Alicia Cortalezzi, fue determinante en el fallo. El documento indicó que la denunciante “expresó una saludable voluntariedad, transmitió calma y no mostró signos de presión, miedo ni dependencia económica o emocional”.

El fallo judicial destacó además que Rocío Doldán no se encuentra en situación de vulnerabilidad y que “ha rearmado su vida”, actualmente residiendo en otro país.

Con esta resolución, Sebastián Villa —actual jugador de Independiente Rivadavia de Mendoza y ex delantero de Boca Juniors— quedó absuelto en la causa judicial que enfrentaba desde hace más de dos años.