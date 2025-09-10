El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este miércoles que la inflación de agosto fue de 1,9%, el mismo nivel que en julio. De esta manera, la variación interanual alcanzó el 33,6%, mientras que en los primeros ocho meses del 2025 el acumulado llegó al 19,5%.

El dato estuvo en línea con lo que habían anticipado las consultoras privadas y marcó que, por cuarto mes consecutivo, el índice se ubicó por debajo del 2% mensual. “Por primera vez desde noviembre de 2017 se registraron 4 meses consecutivos de inflación por debajo del 2% mensual”, destacó el ministro de Economía, Luis Caputo.

De acuerdo al informe, los rubros con mayores aumentos en agosto fueron Transporte (3,6%), impulsado por combustibles y vehículos; Bebidas alcohólicas y tabaco (3,5%); y Restaurantes y hoteles (3,4%). En cambio, Recreación y cultura (0,5%) y Prendas de vestir y calzado (-0,3%) mostraron las variaciones más bajas.

El segmento Alimentos y bebidas no alcohólicas, de gran peso en el IPC, subió 1,4%, por debajo de la inflación general. Salud registró un incremento del 1,7%, mientras que Educación trepó 2,5% y Bienes y servicios varios un 2,2%.

En el desglose, los bienes avanzaron 1,6% y los servicios 2,5%. La inflación núcleo se ubicó en 2%. Los precios regulados subieron 2,7%, en línea con los aumentos en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Por su parte, los productos estacionales tuvieron una baja de -0,8%.

Según analistas, la estabilidad del índice en un contexto de suba del dólar se explicó por la caída del consumo, lo que dificultó el traslado de mayores costos a los precios de góndola.