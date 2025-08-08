El Ministerio de Salud de la Nación confirmó que ninguno de los 117 médicos que realizaron una segunda evaluación para ingresar a residencias revalidó la nota obtenida en el examen inicial. Esta instancia fue convocada tras detectar sospechas de fraude en la primera prueba, realizada el 1 de julio en el Parque Roca.

De los 141 profesionales convocados a rendir nuevamente, 117 asistieron a la evaluación, mientras que 24 no se presentaron y quedaron excluidos de la adjudicación de residencias 2025. La mayoría de los aspirantes, 133, eran extranjeros, y 109 de ellos participaron de la segunda prueba.

El ministro de Salud, Mario Lugones, aseguró a Infobae: “Los resultados son más que claros: ninguno de los médicos que debían revalidar la nota pudo hacerlo. Con esta medida, evitamos que 141 personas —133 de ellas extranjeras— ocupen lugares privilegiados en la orden de mérito que no les correspondía. En medicina, el ingreso se gana con conocimiento y esfuerzo. Detrás de cada guardia, diagnóstico y urgencia, hay vidas en juego”.

La segunda evaluación consistió en un examen de 100 preguntas de opción múltiple, centradas en salud del niño, la mujer, el adulto y salud pública. Tuvo una duración máxima de cuatro horas, y el examen fue supervisado estrictamente para evitar el uso de dispositivos electrónicos y cualquier tipo de fraude. El operativo de seguridad prohibió celulares, relojes inteligentes, calculadoras y anteojos electrónicos, y cada salida del aula fue controlada por personal especializado y fuerzas de seguridad.

Se estableció que solo se mantendría la nota original si la nueva evaluación no variaba más del 10 %. De lo contrario, la calificación de la segunda prueba reemplazaría a la previa.

Entre los casos más llamativos de descenso en los puntajes se mencionaron varios postulantes cuyos resultados bajaron abruptamente, como uno que descendió de 96 a 63 puntos y otro de 93 a 44.

El Ministerio de Salud realizó una denuncia penal ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal tras detectarse que al menos un aspirante utilizó lentes digitales con cámara integrada para copiar durante la prueba inicial. Además, se confirmó la existencia de grupos en redes sociales donde se vendían respuestas y se usaban auriculares para recibir ayuda durante el examen.

El secretario de Gestión Sanitaria, Alejandro Vilches, explicó: “Si la nueva nota no es compatible con la anterior, no podrá adjudicarse la residencia. El examen con 117 postulantes dificultó cualquier intento de copia”.