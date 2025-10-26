Sin filtros ni Photoshop: las fotos del DNI que los famosos prefieren no mostrar

Si hay algo que no distingue entre famosos y ciudadanos comunes, es la foto del Documento Nacional de Identidad (DNI). Frente al fondo gris del registro civil, sin maquilladores, luces profesionales ni filtros digitales, las celebridades deben posar tal como son. Y el resultado, muchas veces, está lejos de las imágenes pulidas que muestran en televisión o redes sociales.

El fenómeno no es nuevo. En las elecciones de 2015, una cuenta de X (antes Twitter) llamada @LaFotoDelDNI causó furor al recopilar con humor los retratos 4x4 de distintas figuras del espectáculo argentino. La propuesta, que aseguraba hacerlo con respeto y tono lúdico, se volvió viral: algunos artistas se lo tomaron con gracia, mientras que otros manifestaron incomodidad por la exposición.

Aunque aquella cuenta dejó de existir hace años, cada elección revive el recuerdo de esas imágenes tan humanas como inesperadas. Y en 2025, con los comicios legislativos nacionales en marcha —donde se renovarán 127 bancas en Diputados y 24 en el Senado—, vuelve la curiosidad popular: ¿cuántos famosos habrán renovado su documento para dejar atrás esa foto poco favorecedora?

Entre expresiones rígidas, cabellos despeinados y sonrisas a medio camino, lo cierto es que el DNI revela una versión más auténtica y menos glamorosa de quienes viven frente a las cámaras.

En aquella lista viral de rostros sin filtro figuraban Marcelo Tinelli, Nazarena Vélez, Wanda Nara, Lali Espósito, Carmen Barbieri y Cris Morena, entre muchos otros. También se sumaban José María Listorti, Pablo Echarri, Nicolás Vázquez, Gimena Accardi, Ezequiel “Pocho” Lavezzi, Moria Casán, Pía Shaw, Chano, Luisana Lopilato, Peter Lanzani, Eugenia “La China” Suárez, Alejandro Fantino, Laura Ubfal y Soledad Silveyra.

El compilado también incluía a Carina Zampini, El Polaco, Paula Chaves, Jey Mammon, Oriana Sabatini, Ángel de Brito, Guillermo Francella, Julián Serrano, Zaira Nara, Fernando Dente, Carla Peterson, Gisela Bernal, Magui Bravi, Coki Ramírez, Andy Kusnetzoff, Griselda Siciliani, Micaela y Candelaria Tinelli, Soledad Pastorutti, Matías Martín, Flavio Mendoza y Nicolás Francella.

Aunque muchas de esas imágenes ya forman parte del anecdotario digital, lo cierto es que, en tiempos de alta exposición y retoques constantes, las fotos del DNI siguen recordando que todos, incluso las estrellas, tienen un lado sin filtro.