Este domingo por la mañana, un violento choque frontal entre dos camiones ocurrió en la Ruta Nacional 7, en la zona conocida como la “Curva del Tiempo”, a la altura del kilómetro 1212, en plena alta montaña mendocina.

Una mujer quedó atrapada en la cabina de uno de los vehículos, lo que motivó un operativo de emergencia de gran magnitud y la interrupción total del tránsito en la zona.

El siniestro sucedió cerca de las 11:45 y requirió la intervención de Bomberos de la Policía, Policía Vial, una ambulancia y Gendarmería Nacional. Tras intensas maniobras, los bomberos lograron rescatar a la mujer atrapada entre los hierros retorcidos. Fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde se confirmó que estaba estable, aunque permanecía bajo observación médica.

El fuerte impacto causó daños severos en los camiones y dejó la ruta intransitable por varias horas. Vialidad Nacional coordinó desvíos y asistió con el tránsito mientras continuaban las tareas de los equipos de emergencia en el lugar.

Las condiciones del camino y la complejidad del terreno dificultaron las labores de rescate y limpieza.

Las autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones en la alta montaña, especialmente en sectores peligrosos como la “Curva del Tiempo”. Luego de varias horas, el tránsito se habilitó parcialmente, aunque con demoras y circulación reducida.