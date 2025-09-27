Tarde negra en Mendoza: una mujer fallecida, heridos graves e incidentes varios

El viento pasó por Mendoza y, como estaba pronosticado, llegó con mucha fuerza haciendo daño. Varios fueron los departamentos azotados por el fenómeno climático con un resultado trágico: una mujer de 37 años murió en Maipú cuando un árbol de gran porte cayó sobre el automóvil en el que viajaba. En el mismo departamento resultaron heridas dos personas, mientras que en Las Heras un motociclista sufrió una fractura expuesta en una pierna tras ser aplastado por un árbol.

Según el relevamiento de Defensa Civil hasta las 21 horas del viernes 26, el fenómeno meteorológico —identificado en esta ocasión como viento sur— generó al menos 440 incidentes en toda la provincia. Los daños incluyeron la caída de 342 árboles y ramas, 33 postes, 26 voladuras de techos, 15 incendios de campo y cortes de energía en distintas localidades. También se registraron ráfagas de Zonda y caída de granizo en algunas zonas.

Además, algunos viajeros se vieron complicados, por daños ocurridos en el aeropuerto de El Plumerillo por lo que se cancelaron algunos vuelos.

Departamentos más afectados

Las intervenciones se concentraron en Guaymallén (62), San Rafael (44) y Maipú (41). En Capital se registraron 15 incidentes, mayormente por árboles caídos. El Valle de Uco también sufrió importantes consecuencias, especialmente en Tupungato y Tunuyán, donde hubo viviendas y vehículos dañados, además de familias asistidas.

En la zona Este, Santa Rosa y Junín informaron sobre cortes de rutas y afectaciones en el tendido eléctrico, mientras que en General Alvear y San Rafael el viento estuvo acompañado por lluvias y caída de granizo.

Balance de daños

Víctimas : 1 persona fallecida (Maipú) y 3 heridas (2 en Maipú y 1 en Las Heras).

: 1 persona fallecida (Maipú) y 3 heridas (2 en Maipú y 1 en Las Heras). Árboles y ramas caídos : 342 (con Guaymallén, San Rafael y Maipú a la cabeza).

: 342 (con Guaymallén, San Rafael y Maipú a la cabeza). Postes caídos : 33, principalmente en Las Heras y Tunuyán.

: 33, principalmente en Las Heras y Tunuyán. Voladuras de techos y derrumbes : 26 casos.

: 26 casos. Incendios de campo : 15, la mayoría en Lavalle.

: 15, la mayoría en Lavalle. Otros daños: fuga de gas en Godoy Cruz, vehículos dañados en Tupungato, familias asistidas en el Valle de Uco y rutas cortadas en Santa Rosa.

Trabajo de emergencia

Desde horas tempranas, cuadrillas municipales, Bomberos y Defensa Civil desplegaron operativos para asistir a los damnificados, retirar árboles y postes, controlar incendios y restablecer los servicios básicos.

El saldo final, con una víctima fatal, tres heridos y centenares de daños materiales, refleja la magnitud del impacto del viento en la provincia y deja en evidencia, una vez más, la vulnerabilidad de Mendoza frente a este tipo de fenómenos.