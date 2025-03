Temporal fatal en Bahía Blanca: así quedó el auto de unos sanjuaninos

Angustia y desesperación. Así definió lo que siente por estos días una sanjuanina que sufrió en carne propia el fatal temporal que azotó a Bahía Blanca. La mujer contó a Diario 13 que sufrió la catástrofe viendo como se le inundaba la casa, siendo uno de los momentos más dramáticos que le tocó vivir, cuando la corriente se llevó el auto de su hijo.

Licina Lobos, una sanjuanina que hace años está radicada en la ciudad costera de Buenos Aires, es una de las damnificadas de esta catástrofe que dejó a el 70% de la población con daños graves, y hasta la noche del lunes 10 de marzo, se cobró la vida de 17 personas.

En el video y las imágenes que compartió con este medio, se puede ver primero cómo el agua con una gran violencia, se llevaba el auto de su hijo. "Allá está el auto, ese es el auto", expresó en la primera parte del corto video.

En la segunda parte del video contó que casi la llevó la corriente, pero que se salvó gracias a la ayuda que recibió de vecinos. "Casi me lleva, me ayudaron porque si no me llevaba el agua", relató con angustia y desesperación, mientras se ve al vehículo hundirse hasta perderse en medio de la calle inundada.

En las imágenes del después del terrible temporal, se puede ver el auto gris totalmente destrozado en su parte de atrás. Al parecer, frenó violentamente al impactar contra un árbol quedando en medio de la vereda. Además de las abolladuras en todo el rodado, la parte de adelante quedó casi inutilizable.

En otro dramático video se puede ver como la corriente se lleva un auto rojo, el cual se da vuelta, siendo arrastrado de costado en medio de una calle tomada por el agua, mientras se escucha la intensa lluvia caer. En las imágenes se escucha la lamentación de una persona, que atónita veía como sufría en el lugar la inundación.

Otro auto víctima de las inundaciones

Francisco se solidarizó con los damnificados

Las inundaciones trágicas en Bahía Blanca no fueron pasadas por alto por el Papa Francisco. A pesar de estar internado hace casi un mes, el Santo Padre rezó por las víctimas y afectados de esta catástrofe. Además, el argentino le envió un mensaje al arzobispo de la ciudad afectada en el que le contó que está pidiendo por todos los que sufrieron el fatal temporal.

Francisco indicó en su mensaje que está pidiendo por los que “sufren en estos momentos de dolor e incertidumbre", al tiempo que se expresó por el "eterno descanso de los fallecidos".

La Oficina de Prensa de la Santa Sede dio a conocer este lunes el telegrama que el líder de la Iglesia Católica le envió al arzobispo de Bahía Blanca, Carlos Azpiroz Costa. En el mensaje, el sumo pontífice pidió "por todos los afectados por esta catástrofe".

Scaloni pidió al pueblo argentino colaborar con los damnificados

Lionel Scaloni y su cuerpo técnico se sumaron a los que se solidarizaron con los afectados por las inundaciones fatales en Bahía Blanca. El técnico de la Selección Argentina y su equipo, grabaron un video en el que mandaron su apoyo a los damnificados y, a su vez, hicieron un llamado a que el pueblo argentino colabore.

El técnico campeón del mundo y sus colaboradores, entre los que se destacan Roberto Ayala, Walter Samuel y Pablo Aimar, hicieron un llamado a la solidaridad para quienes puedan colaborar a través de donaciones. "Mucha fuerza, mucho ánimo a todos y vamos Bahía Blanca”, expresó el DT oriundo de Pujato.

En el comienzo de su escueto mensaje, Scaloni expresó: “Hola a todos, a través de este video les queríamos hacer llegar nuestro sentido mensaje a la gente de Bahía Blanca y alrededores por esta tragedia que está azotando a la zona y mandarles un fuerte abrazo, todo el ánimo del mundo de todo nuestro país y especialmente de nuestra Selección argentina, de todo nuestro grupo técnico”