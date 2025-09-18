Un grupo de chicos que jugaba a la pelota en el barrio Victoria, Tucumán, se topó con una escena escalofriante: el cuerpo de un hombre de 60 años yacía debajo de un árbol en la esquina de Pellegrini y Lavaisse. Alertados, los menores corrieron a avisarle a los adultos presentes, y una mujer llamó de inmediato al 911.

El hecho cobró aún más relevancia al conocerse que la víctima había sido denunciada apenas dos días antes por un presunto abuso sexual contra su nieta.

Los peritos del Ministerio Público Fiscal que trabajaron en la escena indicaron que, preliminarmente, el hombre no habría muerto en la cancha. Según explicaron, no se encontraron rastros de sangre ni signos de violencia compatibles con un ataque en el lugar, por lo que la principal hipótesis apunta a que el cuerpo fue trasladado y descartado allí tras su fallecimiento.

La investigación está a cargo del fiscal Carlos Sale, quien confirmó que el hombre había sido denunciado el lunes anterior en la comisaría 9ª por un supuesto abuso sexual. “Por este motivo, los familiares directos de la víctima quedaron bajo la lupa de la Justicia”, señaló el funcionario.

A pesar de esto, tanto en el barrio como en el aserradero donde trabajaba el hombre, no se reportaron conflictos recientes. “Hasta ahora no encontramos ningún testimonio que indique peleas o problemas entre ellos”, agregó una fuente policial vinculada a la causa.

El fiscal dispuso que la División Homicidios, bajo la dirección de los comisarios Susana Monteros, Juana Estequiño, Diego Bernachi y Miguel Carabajal, realice las primeras averiguaciones. Paralelamente, el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) llevó adelante las pericias correspondientes en el lugar.

La autopsia preliminar reveló que la víctima presentaba una herida sangrante en la cara, aunque esta lesión no habría sido la causa de la muerte. Los forenses ahora buscan determinar cómo falleció y si hubo intervención de terceros.

Mientras tanto, los investigadores continúan entrevistando a familiares y allegados, y aguardan los resultados de las pericias médicas y del análisis de dispositivos tecnológic