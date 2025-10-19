Hace un año, una advertencia comenzó a circular en los pasillos del poder: “La clandestinidad de Santiago Caputo va a ser un problema tarde o temprano”. Doce meses después, esa frase cobró sentido. El estratega político de Javier Milei se consolidó como una figura clave dentro del Gobierno y su influencia generó tensiones con parte del Gabinete.

Las últimas semanas estuvieron marcadas por la derrota electoral en Buenos Aires, los escándalos de $Libra y los audios del exfuncionario Diego Spagnuolo. Esos episodios debilitaron a las “Fuerzas del Cielo” y fortalecieron la alianza con el expresidente Donald Trump, con quien Milei busca apoyo político y financiero.

Caputo fue el nexo de esa relación y reforzó vínculos con Barry Bennett, asesor republicano y exintegrante de la campaña de Trump. A través de ese contacto, Estados Unidos comenzó a tener una presencia más visible tanto en el monitoreo político como en el mercado cambiario argentino.

El propio secretario del Tesoro, Scott Bessent, publicó días atrás un mensaje que reflejó esa conexión: “El Tesoro compró pesos en el mercado de swaps y en el mercado al contado. Se mantiene en comunicación con el equipo económico argentino para estabilizar al país”.

Las internas dentro del Gobierno no tardaron en aparecer. Caputo mantuvo un cruce con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien advirtió: “Hay algunos que asesoran y no tienen responsabilidades”. El consultor respondió mostrando sus gestiones con Bennett y dejó en claro su influencia en temas de comunicación, inteligencia y privatizaciones.

Según reveló Carlos Pagni, Caputo organizó un encuentro con Bennett en Puerto Madero al que asistieron los diputados Cristian Ritondo, Miguel Ángel Pichetto y Rodrigo de Loredo. También hubo reuniones con gobernadores y sindicalistas, en un intento por avanzar con reformas laborales e impositivas.

En paralelo, creció la puja interna con Karina Milei, hermana del Presidente, quien mantiene el control político junto a Francos y el canciller Gerardo Werthein. Mientras tanto, Caputo amplió su poder sobre áreas sensibles del Estado y suena como posible integrante del próximo Gabinete.

El trasfondo es claro: el oficialismo se prepara para un escenario político que cambiará después del 26 de octubre, cuando se definan las elecciones legislativas. En ese contexto, el rol de Santiago Caputo —y la influencia de Estados Unidos— se volvieron factores determinantes en el futuro inmediato del Gobierno.