Tensión en los aeropuertos por el paro escalonado de controladores aéreos

La medida de fuerza de los controladores aéreos volvió a generar complicaciones en los principales aeropuertos del país. Este martes, la primera franja de paro se llevó a cabo entre las 7 y las 10 de la mañana, y está previsto que continúe de 14 a 17 horas, lo que afectará nuevamente a miles de pasajeros.

Desde el Aeroparque Jorge Newbery, el periodista Pablo informó: “Se trata de un cese de actividades que se realiza de manera escalonada porque la Secretaría de Trabajo advirtió que se trata de un servicio esencial y no puede haber una paralización total. Por eso, los cortes se hacen en franjas horarias”.

Según los datos oficiales, solo en la primera franja 15.000 pasajeros de Aerolíneas Argentinas y unos 6.800 de compañías low cost resultaron afectados. “Muchos vuelos fueron reprogramados para la tarde, otros para mañana, y en algunos casos se ofreció la alternativa de despegar desde Ezeiza. Esto generó que los pasajeros deban hacerse cargo del costo del traslado, lo que sumó más complicaciones”, explicó Pablo.

La Asociación de Controladores Aéreos reclama una recomposición salarial del 45% y advierte que, si no reciben una respuesta, continuarán con paros escalonados durante septiembre. “Lo que nos dicen los trabajadores es que este conflicto arrastra ya 12 meses sin solución. Por eso confirmaron que la medida se va a repetir el jueves y el sábado 30, y si no hay acuerdo, seguirá el mes que viene”, detalló el periodista.

Más allá de las demoras, el paro no afecta a los vuelos sanitarios ni de emergencia. Sin embargo, el malestar de los pasajeros crece. “Hay quienes se quejan porque deben esperar todo el día en el aeropuerto, gastar en comida y, además, cambiar sus planes laborales o familiares. Es un dolor de cabeza para miles de personas”, resumió Pablo desde Aeroparque.