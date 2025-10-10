Tensión y fervor en Mendoza: lo que dejó la visita de Milei

El presidente Javier Milei arribó este jueves a Mendoza con el objetivo de mostrar fortaleza política y recuperar terreno en el contacto directo con la gente, luego de una seguidilla de presentaciones públicas marcadas por tensiones. Sin embargo, el operativo en el microcentro provincial terminó siendo más caótico que triunfal: la caminata prevista por la Peatonal Sarmiento se suspendió por motivos de seguridad, en medio de empujones, cánticos cruzados y una fuerte presencia policial.

Más de dos mil personas se concentraron en el kilómetro 0 desde primeras horas de la tarde luego de que Milei participara, en horas de la mañana, de un almuerzo con empresarios y productores en San Rafael.

De un lado, militantes de La Libertad Avanza con banderas violetas y amarillas aguardaban al mandatario; del otro, agrupaciones de jubilados y organizaciones de izquierda expresaban su descontento con la política económica. En esa esquina de San Martín y Garibaldi, el clima se tornó por momentos futbolero, con cantos que resonaban de vereda a vereda: “Milei querido, el pueblo está contigo” respondía a “Milei, basura, vos sos la dictadura”.

Minutos antes de las 18, cuando estaba programado el recorrido presidencial, la Policía valló parcialmente la zona, conteniendo a los manifestantes, pero permitió el paso de los simpatizantes libertarios, que avanzaron sobre la calzada. En ese contexto de confusión, una camioneta negra con Milei, su hermana Karina, el gobernador Alfredo Cornejo y el candidato a diputado Luis Petri irrumpió en la escena.

El presidente, que se encontraba alojado en el Hotel Sheraton desde su llegada a San Rafael a bordo de un vuelo oficial, descendió del vehículo para saludar a la multitud. Solo logró avanzar media cuadra, acompañado por Petri y Cornejo, entre empujones y cánticos, antes de que la Casa Militar decidiera interrumpir la caminata y reubicarlo en otra camioneta que emprendió rumbo hacia el este.

Desde la caja del vehículo, Milei tomó un megáfono y se dirigió brevemente a los asistentes: “Hola Mendoza, quiero darles las gracias por tanto apoyo en esta campaña. Es un momento bisagra de la historia argentina. Debemos elegir si seguimos en el camino donde bajan la inflación y la pobreza o si volvemos al modelo populista del fracaso”.

El mensaje, breve pero encendido, incluyó su habitual arenga final: “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. ¡Viva la libertad, carajo!”.

En total, la presencia del mandatario en el centro mendocino no superó los 20 minutos. La camioneta oficial se retiró escoltada por Gendarmería mientras los simpatizantes continuaban coreando consignas.

Pese a las dificultades logísticas y la tensión en las calles, Milei logró la imagen que fue a buscar: una muestra de respaldo popular en una provincia que lo respaldó con el 70% de los votos en el balotaje. Sin embargo, la jornada también evidenció el descontento de sectores como el de los jubilados, que reclaman respuestas ante los efectos del ajuste económico.

En Mendoza, Milei obtuvo su foto política. Pero el eco de las protestas recordó que el desafío de sostener la calle sigue abierto.

Con información de Los Andes.