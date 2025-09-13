El influencer y exparticipante de Gran Hermano, Thiago Medina, atraviesa horas críticas luego de haber sufrido un grave accidente de tránsito mientras circulaba en moto. El hecho ocurrió este viernes por la noche en Francisco Álvarez, partido de Moreno, y obligó a su inmediata internación en un hospital local, donde permanece con pronóstico reservado.

Según trascendió en el programa LAM (América), el choque se produjo cerca de las 20 horas, cuando la moto en la que viajaba Medina impactó contra un auto en la Ruta 7, a la altura del cruce con La Providencia. El periodista Pepe Ochoa detalló que la zona tiene escasa señalización y que la velocidad habría sido un factor clave en el siniestro.

Desde el centro de salud confirmaron que el joven de 22 años fue ingresado de urgencia y debió ser intervenido quirúrgicamente. Sufrió lesiones en el pulmón y el bazo, aunque llevaba casco al momento del accidente, lo que evitó consecuencias aún peores.

La noticia generó una fuerte conmoción en el entorno de Medina y en las redes sociales, donde comenzaron a multiplicarse los pedidos de oración. Su expareja y madre de sus hijas, Daniela Celis, expresó entre lágrimas: “No sé, lo único que pido es cadena de oración entre todos”.

Más tarde, la también ex Gran Hermano compartió un mensaje en Instagram desde el hospital: “Thiago en este momento está en quirófano, solo pido luz y amor. Le daré prontas noticias, gracias a Dios tenía el casco puesto”, escribió.