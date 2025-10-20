En Córdoba, una nena de 13 años terminó internada en grave estado luego de dispararse en la cabeza mientras manipulaba un arma de fuego.

El hecho ocurrió el domingo por la tarde. La menor fue trasladada de urgencia al Hospital Florencio Díaz, y debido a la gravedad de su cuadro, los médicos decidieron derivarla al Hospital de Niños, donde permanece internada en terapia intensiva y su estado es crítico.

La Policía de Córdoba tomó intervención luego de ser alertada por el personal médico. Según las primeras versiones, la adolescente habría estado jugando con un arma de fuego cuando se produjo el disparo.

Durante el procedimiento, un familiar entregó a los efectivos un rifle calibre 22, que fue secuestrado para ser sometido a peritajes balísticos. Por el momento, no está confirmado si se trata del arma utilizada en el hecho.

Fuentes del caso informaron al medio El Doce que los investigadores trabajan para establecer las circunstancias exactas del disparo y determinar si hubo participación de terceros. La causa continúa en investigación y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.