Un trágico hecho sacudió en la provincia del Chaco, donde un adolescente de 14 años apuñaló y mató a un joven de 28 años tras una pelea ocurrida durante un partido de fútbol barrial.

El episodio tuvo lugar en la tarde del domingo en las canchas de fútbol 5 del barrio 12 de Octubre, donde se disputaba un encuentro entre vecinos. Según informaron fuentes policiales, la víctima fatal fue identificada como Maximiliano Belizán.

Al recibir el aviso de una pelea, efectivos de la Policía del Chaco acudieron al lugar y hallaron a Belizán con una herida grave en el pecho, provocada por un arma blanca. Testigos del hecho señalaron como presunto agresor al menor que participaba del partido.

Belizán fue trasladado de urgencia al centro de salud local, pero debido a la gravedad de su estado fue derivado al hospital 9 de Julio de Las Breñas, donde los médicos diagnosticaron una herida de unos cinco centímetros en el hemitórax derecho y un cuadro de shock hipovolémico.

Ante el empeoramiento del cuadro, el joven fue nuevamente trasladado al hospital 4 de Junio, en Presidencia Roque Sáenz Peña. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció alrededor de las 22 horas a causa de un paro cardiorrespiratorio.

La fiscal María Gabriela Anton Rafart, titular de la Fiscalía de Investigación N° 3 de Charata, tomó intervención en el caso y cambió la carátula a “homicidio”.

En paralelo, los investigadores identificaron rápidamente al presunto autor del crimen, quien fue localizado y trasladado a la comisaría acompañado por su madre, de 33 años. Por disposición judicial, intervino la Unidad de Protección Integral (UPI) de Charata y el Juzgado de la Adolescencia, Niñez y Familia N° 2, que ordenaron que el menor quede bajo custodia de sus padres mientras avanza la investigación.

Durante el operativo, la Policía secuestró un cuchillo de fabricación casera de unos 25 centímetros, que habría sido utilizado en el ataque. El hecho continúa bajo investigación, con pericias en curso y seguimiento judicial sobre el accionar del adolescente implicado.