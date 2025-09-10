Un violento episodio sucedió en la localidad chaqueña de Las Breñas, donde un joven de 18 años apuñaló a su propio padre para defender a su madre, quien estaba siendo atacada con un arma blanca.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Fuerte Esperanza y Alberdi, cuando el hombre, identificado como R.J.S., irrumpió en la vivienda de la mujer y la agredió con un cuchillo, provocándole una herida en el rostro con compromiso vascular y hemorragia interna.

Al presenciar la escena, el hijo de la víctima intervino y logró arrebatarle el arma al agresor, con la que luego le provocó varias heridas en el abdomen.

Según informó Diario Chaco, la mujer fue trasladada en primera instancia a la Clínica Las Breñas y, debido a la gravedad de las lesiones, derivada al Sanatorio Güemes de Resistencia, donde debió ser sometida a una cirugía.

Por su parte, el atacante fue asistido en el Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña y luego quedó internado bajo custodia policial en el Hospital 9 de Julio de Las Breñas.

El joven, que sufrió una lesión en la mano derecha durante el forcejeo, recibió atención médica en el hospital local. Si bien inicialmente quedó detenido de manera preventiva, recuperó la libertad con medidas cautelares por disposición de la Fiscalía de Investigación Penal Nº 1 de Charata, a cargo del Dr. Elio Eduardo Mari.

En el lugar del ataque, la auxiliar fiscal Anahí Fernández y el perito judicial Roque Colman secuestraron un teléfono celular Samsung, el arma blanca utilizada y la billetera del agresor.

La investigación quedó en manos de la fiscalía interviniente, que deberá determinar el grado de responsabilidad penal de cada uno de los involucrados.