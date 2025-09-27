La causa gira en torno a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, señalado como autor intelectual del crimen y con orden de captura nacional e internacional. Tiene apenas 20 años y se lo vincula a una banda que opera con miembros mayormente de origen peruano, que comercia cocaína desde puntos del Conurbano hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Las víctimas —Brenda del Castillo (20 años), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15)— fueron llevadas engañadas hasta un “aguantadero” en Villa Vatteone. Allí, según la reconstrucción oficial, habrían sido torturadas en vivo ante imágenes compartidas en redes sociales en un grupo cerrado antes de su muerte. A una de ellas le cortaron dedos y parte de la oreja, a otra le quebraron el cuello, y a la tercera le aplastaron la cabeza con golpes.

Ya hay cinco detenidos imputados: dos por homicidio agravado, y otros por encubrimiento del hecho mientras intentaban limpiar la escena. El traslado de una de las jóvenes fue facilitado por una camioneta, cuyo conductor fue arrestado en Bolivia en un operativo internacional. Las fuentes de la investigación barajan que las chicas podrían haber sido utilizadas como “cartas de aviso” dentro de una disputa criminal mayor entre grupos rivales.