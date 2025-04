Una jubilada de 92 años fue víctima de un violento asalto en su vivienda de Merlo, Buenos Aires, durante la madrugada de este martes. Tres delincuentes irrumpieron en su hogar tras forzar la reja de la puerta de entrada y la golpearon brutalmente en busca de dinero y objetos de valor.

La víctima, identificada como Julia Cáceres, dormía cuando los ladrones ingresaron al domicilio ubicado en la intersección de las calles Garay y Rodríguez. "Me taparon la boca y me apretaron el cuello. Me dijeron que si gritaba, me iban a matar“, relató la mujer en diálogo con América TV.

Según su testimonio, la violencia de los atacantes fue en aumento a medida que registraban la casa en busca de dinero. “Se subieron a la cama y me pidieron plata, dólares. Me sacaron los anillos que llevaba puestos y hasta un perfumito que me regalaron mis nietos. Se llevaron todo lo que pudieron: ropa, zapatillas y la poca plata que tenía”, describió.

El calvario duró más de una hora y finalizó con una nueva agresión antes de que los ladrones escaparan. "Me pegaron mucho y me ahogaron", aseguró la jubilada.

Tras el robo, Cáceres logró dar aviso a la Policía, que acudió rápidamente al lugar y la trasladó a un hospital cercano, donde recibió atención por los golpes sufridos y un cuadro de hipertensión.

Por el momento, no hay detenidos y los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables. Según la víctima, uno de los asaltantes tendría aproximadamente 30 años, mientras que el otro era "más chiquito". Además, sospecha que había más personas actuando como campana en el exterior de la vivienda. La jubilada lamentó que el robo agravó aún más su delicada situación económica. "No llego a fin de mes", expresó con angustia.