El caso de León Aquino regresó a los tribunales esta semana con el inicio del juicio en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 de Quilmes. La víctima, de 18 meses, murió en septiembre de 2021 tras una serie de episodios de violencia sufridos en la casa familiar del barrio Villa Mitre, partido de Berazategui.

El 19 de septiembre de ese año el bebé ingresó de urgencia al hospital El Cruce de Florencio Varela con lesiones graves y signos evidentes de maltrato. Su madre intentó convencer a médicos y familiares de que el niño se había ahogado con leche, pero los profesionales constataron golpes, hematomas, mordeduras y pinchazos sospechosos en todo el cuerpo. Pese a los intentos por salvarlo, el pequeño falleció días después.

La fiscal Gabriela Mateos ordenó la autopsia y las primeras detenciones. Horas después del fallecimiento, Aquino fue arrestada y Fernández capturado en el partido de Merlo. El informe forense confirmó el nivel de violencia al que había sido sometido el niño: presentaba múltiples lesiones equimóticas, heridas compatibles con agujas en brazos y manos, mordeduras en el cuello y una aguja oxidada incrustada en la espalda. Esa infección derivó en la septicemia que provocó su muerte.

El expediente también incorporó denuncias previas de vecinos y familiares. Ayelén, tía del niño, aseguró que desde que Aquino inició la relación con Fernández los gritos en la vivienda eran permanentes y los chicos vivían atemorizados. Relató que León era castigado con agua fría, palos y comida con pimienta, además de haber sido dejado expuesto al frío durante horas. Incluso contó que le hacían “caminos de pan en la cuna para que las hormigas lo mordieran”.

Tras el crimen, los hermanos de León fueron separados por disposición judicial y distribuidos entre familiares y hogares. “Quiero que les den perpetua a los dos, que ninguno se excuse ni culpe al otro, porque los dos saben lo que hicieron”, expresó Ayelén, quien junto a otras tías mantuvo el reclamo de justicia durante los últimos cuatro años.

El debate oral comenzó esta semana y se extenderá en tres audiencias previstas entre miércoles y viernes. Aquino enfrenta la acusación de homicidio agravado por el vínculo con ensañamiento, premeditación y alevosía, mientras que Fernández será juzgado por homicidio calificado. La fiscal María de los Ángeles Attarian Mena adelantó que presentará como prueba los informes médicos y testimonios que describen los maltratos previos al crimen.