Este fin de semana hallaron sin vida a dos adolescentes de 14 y 16 años que habían desaparecido el jueves pasado. Lo último que se conoció de los chicos es que iban al gimnasio pero sus cuerpos estaban en un descampado.

El hallazgo se produjo en las inmediaciones de la Ruta 36 del partido de Florencio Varela. Paloma Gallardo, de 16 años, y Josué Salvatierra, de 14, fueron vistos por última vez el jueves. Ellos iban juntos a la escuela y tenían una fuerte amistad. Paloma le avisó a su papá donde iba, pero nunca más regreso.

La preocupación creció cuando el papá del joven fue a preguntar por su hijo, y allí dieron cuenta de que los dos desaparecieron. Los chicos no daban señales, no respondían los mensajes y no los vio nadie. Por lo que radicaron la denuncia y comenzó el operativo.

Si bien preguntaron a los vecinos, nadie sabía nada. Pero al hermano de Paloma le dijeron que en ese mismo lugar habían visto a dos chicos que se subieron a un auto rojo y se retiraron de allí. No había señales, hasta que un llamado al 911 los alertó sobre la aparición de dos cuerpos en un sector descampado entre las vías del tren y la fábrica de baterías Champion.

Eran ellos. Los identificaron por la ropa. Lo primero que advirtieron es que los dos tenían un golpe en la cabeza. Cabe mencionar que este domingo llevaron a cabo la autopsia preliminar a los cuerpos de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra, la cual reveló que ambos presentaban un traumatismo de cráneo, aunque no identificaron otros golpes ni signos de violencia.

La investigación, descartó que los chicos hubieran sido maniatados o mutilados. Se presume que el arma que utilizó el asesino fue una piedra que estaba en el lugar del hallazgo.