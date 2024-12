Diego Agustín Martínez, un joven de 25 años, perdió la vida tras un brutal accidente en la autopista Panamericana, a la altura de Pacheco, en el kilómetro 33.7. El impacto ocurrió cuando el vehículo que conducía, un Volkswagen Suran rojo alquilado para trabajar como chofer de una aplicación, colisionó contra la cabina de peaje, causando daños devastadores en la estructura y en el vehículo.

El accidente, registrado por cámaras de seguridad, mostró la violencia del choque. Según las autoridades, Martínez manejaba a más de 100 kilómetros por hora y, por fortuna, la cabina de peaje estaba desocupada al momento del impacto.

Antes del fatal choque, Diego dejó una serie de mensajes de despedida a través de los estados de WhatsApp dirigidos a su familia, su expareja y su hijo pequeño. Magalí Guerrero, madre de Luka, el hijo de ambos, compartió el contenido de estos mensajes en diálogo con TN.

“Fue una despedida hacia su familia, hacia mí y su bebé. Me agradeció por los momentos lindos que vivimos, me pidió perdón y me recordó lo importante que fui para él. También me pidió que volviera a ser la persona positiva que él admiraba”, expresó Magalí, conmovida.

A su hijo Luka, a punto de cumplir dos años, le dedicó palabras llenas de amor y tristeza. “Le pidió que recordara los besitos de nariz y los abrazos que compartieron. Le pidió perdón por no poder acompañarlo en su crecimiento, pero aseguró que su mamá lo cuidaría como siempre lo hizo”, añadió Guerrero.

Aunque intentó buscar ayuda profesional, había abandonado la terapia. “Fue una acumulación de todo. Creo que fueron dos segundos en los que no pensó”, señaló Magalí, recordando con cariño a quien describió como un padre cariñoso, protector y atento.

Las autoridades policiales abrieron un expediente judicial para determinar las causas del accidente y las condiciones en las que conducía Diego. Según indicaron, el motor del vehículo quedó a más de 50 metros de la cabina de peaje debido al impacto.