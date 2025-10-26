Una verdadera tragedia sacudió la madrugada de este domingo en Misiones, cuando un colectivo de la empresa Sol del Norte cayó al cauce del arroyo Yazá, sobre la Ruta Nacional 14, entre las localidades de Oberá y Campo Viera. Según confirmaron fuentes policiales, al menos 8 personas perdieron la vida y unas 25 resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad.

El hecho ocurrió cerca de las 4:30 de la mañana, a la altura del kilómetro 892, cuando el ómnibus, que transportaba aproximadamente 50 pasajeros desde Oberá, colisionó con un automóvil Ford Focus que circulaba en sentido contrario. Tras el impacto, el colectivo perdió el control, avanzó varios metros y terminó cayendo desde el puente hacia el arroyo.

El auto involucrado quedó sobre la banquina, a pocos metros del punto del choque. En tanto, parte de los ocupantes del micro quedaron atrapados dentro del vehículo, lo que motivó un intenso operativo de rescate. En el lugar trabajaron bomberos de la Policía de Misiones, bomberos voluntarios y equipos médicos, que asistieron a los heridos y realizaron maniobras para retirar a las víctimas.

Las autoridades mantienen un amplio despliegue de emergencia y las tareas continúan en el sitio del siniestro. Hasta el momento, no se descarta ninguna hipótesis sobre las causas del choque, aunque se presume que la escasa visibilidad y el estado del camino podrían haber influido en el trágico desenlace.