Un trágico accidente vial se registró esta madrugada en la localidad de Campo Viera, en el centro de la provincia de Misiones, dejando un saldo de nueve personas fallecidas y al menos 29 heridos.

El siniestro ocurrió alrededor de las 4:30 en la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 892, cuando un colectivo de la empresa Sol del Norte, que transportaba a unos 50 pasajeros desde Oberá, colisionó de frente con un auto Ford Focus que circulaba en sentido contrario.

Según fuentes oficiales, entre los nueve fallecidos se encuentran seis hombres y tres mujeres. Fueron identificados como: Gabriela Paola García (26, Oberá), Magalí Lilén Belén Amarilla (22, Campo Ramón), Katia Bupvilofsky (24, Oberá), Rafael Jordán Gonzalo Ortiz (34, Oberá, conductor del Ford Focus), Ángelo Tadeo Alpuy (19, Eldorado), Elián Natanael Álvez (25, El Alcázar), Jonás Luis Dávalos (20, Eldorado), Enzo León (19, Eldorado) y Brian Hobos (19, Wanda).

Entre las víctimas fatales se encuentran cuatro alumnos de la Universidad Nacional de Misiones. Desde el Centro de Estudiantes de la Facultad de Arte y Diseño (CEFAyD) emitieron un comunicado en el que expresaron:

“Acompañamos en este momento de intenso pesar a las familias, amistades, docentes y compañeros de las víctimas. No hay palabras suficientes para dimensionar la pérdida de jóvenes que formaban parte de nuestras aulas, proyectos y sueños compartidos”.

Las autoridades locales advirtieron que la cifra de víctimas podría aumentar, ya que las tareas de rescate y atención médica continuaban durante la mañana. Por el momento, los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados al Hospital SAMIC de Oberá para las diligencias médico-legales y la posterior entrega a sus familiares.