Dos personas murieron luego de que un avión biplaza experimental de acrobacia se estrellara al intentar despegar en la tarde de este sábado en el Aeroclub de Bell Ville, provincia de Córdoba.

El accidente se produjo durante el festival aéreo que se desarrolla en la localidad, cuando la aeronave, perteneciente a visitantes de una ciudad santafesina y que no formaba parte de los acróbatas contratados, habría entrado en pérdida, impactó contra la pista y se incendió de inmediato.

Personal policial, bomberos y el fiscal de instrucción, Nicolás Gambini, se presentaron en el lugar y llevan adelante las actuaciones judiciales mientras se aguarda la llegada de la fiscalía federal.

Hasta el momento, se confirmó que los dos ocupantes fallecieron en el acto, pero no se ha difundido su identidad. La causa del accidente se encuentra bajo investigación.