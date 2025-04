Un hombre pasó más de un mes en prisión porque mató a su propio hijo para proteger a su nuera y a sus nietos. El hecho sucedió en Río Segundo, Córdoba y la investigación sigue su curso para determinar si actuó en legítima defensa.

El dramático hecho ocurrió el pasado 29 de marzo, cuando una fuerte discusión entre su hijo y la pareja de este desencadenó una tragedia familiar. La mujer sostenía en brazos a su bebé de 9 meses mientras su otra hija, de apenas 4 años, presenciaba la escena.

En diálogo con el medio local Puntal, el acusado —cuya identidad se mantiene reservada— dio un duro testimonio sobre el episodio que cambió su vida para siempre. "Hoy estoy libre, pero estoy preso en libertad", expresó.

Según su relato, su hijo había llegado a la casa "muy alterado" y con "la lengua azul", situación que atribuyó al consumo de pastillas mezcladas con alcohol o energizantes. Minutos después, la discusión con su pareja escaló a la violencia: el joven tomó del cuello a la madre de sus hijos y no se calmó pese a los intentos de su padre por separarlos.

La tensión creció aún más cuando la hija mayor de la pareja, de 13 años, intervino para proteger a su madre. En medio del caos, el hombre tomó un cuchillo y, en un intento desesperado por detener la agresión, apuñaló a su hijo en el cuello.

Tras el ataque, el propio padre trasladó al joven al hospital de Río Segundo, donde los médicos confirmaron su muerte. Luego, se presentó en la comisaría local para relatar lo sucedido y entregarse. “Ojalá no hubiera actuado de esa forma. Lo hice para proteger a mi hija y a mi nuera, pero no quería ese final para mi hijo. Verlo así, perderlo así, no se lo deseo a nadie”, lamentó.

Actualmente, el hombre se reencontró con su familia, aunque la herida emocional permanece abierta. Sus nietos aún no fueron informados de la muerte de su padre, y el mayor se encuentra bajo tratamiento psicológico. "El más grande pregunta por el papá", contó el abuelo.

Respecto al estado de la madre de los niños, sostuvo que permanece en estado de shock y profundamente afectada: “Está muy decaída. Nunca pensó que esto podía llegar a un punto así. Lo que pasó nos arrastró a todos”.

Por último, confesó cómo enfrenta el doloroso presente: “Me cuesta salir, me cuesta mirar a la gente a los ojos. Me siento juzgado por muchos, aunque quienes me conocen saben quién soy”.

La causa sigue abierta y la Justicia deberá resolver si el hombre actuó en legítima defensa al intervenir en un intento de proteger a su familia.