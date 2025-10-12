Los argentinos podrán disfrutar de un nuevo fin de semana largo del viernes 21 al lunes 24 de noviembre de 2025. La fecha se debe a la combinación de un feriado con fines turísticos, establecido por el Gobierno nacional, y el Día de la Soberanía Nacional, que se traslada del jueves 20 al lunes siguiente. Cabe mencionar que es el fin de semana donde se realizará la Fiesta Nacional del Sol 2026, del jueves 20 al sábado 22.

Con esta disposición, el país contará con cuatro días consecutivos de descanso, lo que representa una oportunidad para realizar escapadas, actividades recreativas o visitas familiares antes de la llegada de diciembre. Según estimaciones del sector turístico, se espera un importante movimiento en los principales destinos del país, especialmente en las provincias con atractivos naturales y gastronómicos.

El viernes 21 fue declarado no laborable con fines turísticos, en el marco del calendario oficial de feriados nacionales dispuesto por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Turismo y Deportes. El lunes 24, en tanto, se conmemorará el Día de la Soberanía Nacional, en recuerdo de la Batalla de la Vuelta de Obligado de 1845, un hecho histórico que simboliza la defensa del territorio argentino frente a potencias extranjeras.

De esta manera, noviembre cerrará con uno de los últimos fines de semana largos del año, que servirá como antesala al feriado inamovible del 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María, y a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.