El dólar mostró una tendencia en baja este lunes 27 de octubre en los mercados cambiarios, luego de la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales.

En San Juan, la divisa norteamericana que se negoció en el mercado paralelo cerró a $1.500 para la venta y $1.400 para la compra, lo que representó una caída de $60 respecto al viernes pasado.

El inicio de la jornada reflejó un fuerte movimiento en los mercados: los ADR de bancos argentinos en Wall Street subieron hasta 50% en dólares, el índice S&P Merval avanzó 20%, y los bonos en moneda extranjera de la Argentina mostraron alzas de hasta 27%.