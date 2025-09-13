El veto presidencial a la ley de distribución de los ATN volvió a tensar la relación entre el Gobierno nacional y los gobernadores, que impulsaban la norma para reforzar los fondos provinciales. En respuesta, el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, aseguró que se están evaluando otras alternativas de financiamiento, incluyendo posibles préstamos a las provincias.

Catalán sostuvo que “todas las cuestiones de los órdenes federales y financieras deberían comentarlas el ministro de Economía y su equipo”, pero señaló que el Gobierno busca garantizar que la Argentina continúe en un proceso de transformación “sin volver al pasado ni tirar por la borda el esfuerzo realizado por el Gobierno y la gente”. Consultado sobre la posibilidad de préstamos, respondió: “Está en evaluación, es posible”.

El veto presidencial llegará al Senado, donde se discutirá si se ratifica o se rechaza, y el oficialismo necesita un tercio de los votos en ambas cámaras para sostenerlo. Por eso, establecer canales de negociación con los gobernadores resulta clave para evitar una nueva derrota legislativa.

Para acercar posiciones, Catalán participó junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en la inauguración de la “mesa federal” con gobernadores aliados y dialoguistas, incluyendo a Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). Además, mantuvo reuniones con los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y Salta, Gustavo Sáenz, en busca de acuerdos y coordinación.

En casos de gobernadores críticos o de provincias opositoras, como Axel Kicillof (Buenos Aires) o los mandatarios de Provincias Unidas, el diálogo se mantiene más distante. Catalán aseguró que “darle rango de Ministerio a Interior es una señal del presidente de la Nación de jerarquizar el diálogo” y destacó la necesidad de conversaciones más fluidas con los mandatarios locales, incluso en un contexto electoral.