Un niño de 12 años que era intensamente buscado desde la noche del miércoles, en Chilecito, La Rioja, fue encontrado en la mañana de este jueves por su padre. El menor estaba en buen estado de salud.

El pequeño había salido de su casa alrededor de las 22.30 horas y no regresó, lo que motivó la inmediata activación del protocolo de búsqueda. Bomberos voluntarios y efectivos policiales se sumaron al operativo, que se extendió durante toda la madrugada.

Según informaron fuentes policiales, el niño improvisó un campamento a la vera del río paralelo a la avenida Circunvalación, donde pasó la noche. Fue precisamente en esa zona donde, en las primeras horas, su padre logró dar con él.