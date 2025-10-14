En medio de la conferencia de prensa entre Donald Trump y Javier Milei en Washington, los mercados reaccionaron con cautela y revirtieron las ganancias que habían mostrado en las horas previas. Los bonos argentinos en dólares pasaron a terreno negativo con caídas de hasta el 2%, mientras que las acciones que cotizan en Wall Street registraron mayoría de bajas.

El riesgo país se mantuvo debajo de los 1000 puntos, aunque sin poder sostener el impulso inicial que había generado la expectativa por los anuncios conjuntos entre ambos mandatarios.

El dólar oficial mostró una leve suba: cerró en $1385 en las pantallas del Banco Nación, $10 por encima de la jornada anterior. En tanto, los dólares financieros avanzaron más de 2%, con el contado con liquidación a $1477,19 y el MEP a $1450.

Antes del encuentro en la Casa Blanca, las acciones argentinas que operan en la bolsa de Nueva York habían mostrado una tendencia positiva, impulsadas por la expectativa de un swap por US$20.000 millones y la intervención del Tesoro de Estados Unidos en el mercado cambiario local.

Sin embargo, tras las declaraciones de Trump —quien expresó su respaldo a Milei pero condicionó la ayuda norteamericana al resultado de las elecciones—, los papeles locales se tiñeron de rojo. Entre las principales caídas se destacaron Banco Supervielle (-8,4%), Galicia (-6,4%) y Pampa Energía (-5,7%). Por su parte, Globant (1,8%), Tenaris (0,6%) y Ternium (0,1%) lograron cerrar en alza.

El mercado esperaba detalles sobre el plan de asistencia financiera de Estados Unidos, que incluiría la intervención directa del Tesoro en el mercado argentino y la posibilidad de una compra de bonos soberanos por hasta US$10.000 millones, medida que podría reducir el riesgo país y mejorar el acceso al crédito internacional.

Además, se prevé que ambos gobiernos avancen en un acuerdo comercial bilateral para reducir aranceles en más de 150 productos, fuera del marco del Mercosur, y en una revisión de las metas con el FMI, con ajustes en los objetivos fiscales, monetarios y de reservas.

El encuentro entre Milei y Trump generó gran expectativa política y económica, pero el mensaje condicionado del expresidente estadounidense moderó el optimismo inicial y volvió a instalar cautela en los mercados.