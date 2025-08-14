Trasladan en Mendoza el reactor más pesado del país: un operativo vial de hasta cinco días

Este viernes 15 de agosto comenzará en Mendoza un operativo inédito para trasladar el reactor más pesado construido en el país. La pieza, fabricada por IMPSA en su planta de Rodríguez Peña, será llevada hasta la destilería de YPF en Luján de Cuyo, en un recorrido que demandará entre tres y cinco días y que implicará cortes y desvíos en rutas clave de la provincia.

El reactor de hidrodesulfuración de combustibles, denominado HG-D-3501, pesa 456 toneladas, mide 38 metros de largo y casi 8 de alto. Su transporte estará a cargo de Transapelt, división de IMPSA especializada en cargas sobredimensionadas, y contará con la participación de la Policía Vial, Gendarmería Nacional y los departamentos de tránsito de Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo.

Recorrido y cortes de tránsito

El operativo se iniciará entre las 4 y 5 de la madrugada del viernes 15, partiendo desde IMPSA (Carril Rodríguez Peña 2451, Godoy Cruz) hacia la destilería de YPF en Luján de Cuyo. Durante el traslado se registrarán cortes y desvíos sobre la Ruta Nacional 40 y sus colectoras, en dirección Este y Oeste, así como en un tramo de la Ruta Nacional 7 hasta la Ruta Provincial 84.

El despliegue incluirá grúas para levantar pórticos y cables en la traza, con intervención de personal técnico de empresas de energía, telecomunicaciones e internet.

Un gigante de la ingeniería nacional

La construcción del reactor demandó más de dos años de trabajo de 300 operarios especializados en 60 disciplinas distintas. IMPSA utilizó 90 toneladas de consumibles de soldadura fabricados a medida y componentes provenientes de más de cinco países. El equipo cuenta con soldaduras circunferenciales de más de 400 kilos de aporte y un revestimiento interno de acero inoxidable estabilizado tipo 347, diseñado para resistir la acción corrosiva de los fluidos del proceso.

La multinacional asegura que, gracias a estos desarrollos, el reactor tendrá un funcionamiento óptimo por varias décadas, convirtiéndose en una pieza clave para la producción de combustibles más limpios en la destilería de YPF.