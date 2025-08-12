Un grupo de tres menores de edad robó un vehículo y fue protagonista de una persecución de película por la ciudad de Buenos Aires, que culminó con un fuerte choque contra una vivienda y el incendio del automóvil.

El hecho ocurrió durante la madrugada del martes en Villa Soldati. Los adolescentes, de 15, 16 y 17 años, habrían sustraído un Citroën C3 Aircross. Los oficiales que patrullaban la zona los detectaron realizando maniobras sospechosas y al verificar la patente constataron que el vehículo tenía un alerta por robo desde el pasado sábado.

Los agentes solicitaron que detuvieran la marcha, pero en lugar de obedecer aceleraron, iniciando una peligrosa persecución que duró varios minutos. La situación terminó cuando los menores perdieron el control del auto y se incrustaron contra el frente de una casa.

Pocos segundos después del choque, el vehículo se incendió. Los adolescentes lograron salir del rodado y fueron reducidos por la policía. El fuego destruyó por completo el automóvil y dañó una pared exterior de la vivienda.

Debido a las heridas sufridas durante el incidente, los tres menores fueron trasladados al Hospital General de Agudos José María Penna con politraumatismos, bajo custodia policial.