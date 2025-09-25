Este miércoles la Policía bonaerense desplegó un fuerte operativo en la Villa Zavaleta, en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de dar con Julio Valverde, también conocido como Julio Noguera, de 23 años y nacionalidad peruana. El joven, apodado “Pequeño J” o “Julito”, fue señalado como el supuesto autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela.

De acuerdo a la investigación, el acusado habría contratado sicarios para asesinar a las tres jóvenes como represalia por el presunto robo de dinero y cocaína. Incluso, se sospecha que ordenó transmitir el ataque en vivo a través de un grupo cerrado en redes sociales.

En los allanamientos, los efectivos irrumpieron en una parrilla y en un departamento del tercer piso, donde el prófugo habría estado minutos antes de la llegada policial. También aparecieron vinculados al caso otros nombres, como M.A.O., y cuatro personas fueron detenidas en Florencio Varela, aunque no registraban antecedentes relacionados a la causa. Uno de ellos sería familiar directo de “Pequeño J”.

El fiscal de La Matanza, Gastón Duplaá, pidió la colaboración de la PROCUNAR y de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos de Estupefacientes. Hasta ahora no hay expedientes abiertos contra los apresados en Florencio Varela.

La Policía de la Ciudad reconoció que no tiene registros de este supuesto líder narco en el territorio porteño. Sin embargo, no descartan que mantenga vínculos con grupos peruanos que operan en Barracas y el Bajo Flores, pero con influencia principal en el sur del conurbano bonaerense.

El caso estremeció a la comunidad: el viernes por la noche, Brenda, Morena y Lara fueron engañadas con la invitación a una fiesta. Subieron a una camioneta Chevrolet Tracker blanca con patente adulterada y nunca regresaron. Sus cuerpos fueron hallados enterrados en una vivienda de Florencio Varela.