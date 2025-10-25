Joseph Freyser Cubas Zavaleta, conocido por el alias "El señor Jota", ha emergido como el presunto cerebro detrás del horrendo triple femicidio de Florencio Varela. Actualmente, su situación legal es compleja: se encuentra bajo custodia en la sede de la PFA en la calle Cavia, a la espera de ser extraditado a Perú por una causa de tráfico de drogas, totalmente ajena al reciente caso de homicidio.

La noche anterior, la policía llevó a cabo un allanamiento en su celda, motivado por la declaración de un testigo que lo implicó directamente en los asesinatos. Fuentes policiales confirmaron a los medios que en el lugar se descubrieron elementos probatorios cruciales para la investigación.

El historial delictivo de Cubas Zavaleta incluye vínculos con la organización criminal peruana “Los pulpos de Trujillo”. Su expediente en esta causa estará bajo la jurisdicción del juez federal Luis Armella.

Un informe confidencial detalla una de sus imputaciones: "Se le acusa de haber coaccionado, bajo amenazas de muerte, a una mujer para que aceptara transportar aproximadamente cinco kilos de cocaína con destino a España". Además, se sabe que el acusado ya había sido detenido previamente en Argentina, en la zona de Lanús, y que había declarado un domicilio en la localidad bonaerense de Gerli.

Hasta la fecha, la escasa mención de su nombre en expedientes de la Justicia federal, tanto de la capital como de la provincia de Buenos Aires, había dificultado el acceso de los medios a su información personal. Durante el registro de su celda —sorprendentemente adornada con flores artesanales de papel glasé—, las fuerzas de seguridad lograron incautar las "pistas clave" antes mencionadas, según informaron fuentes policiales especializadas.

Adicionalmente, los fiscales Adrián Arribas, Claudio Fornaro, Diego Rulli y Lorena Pecorelli han solicitado el secuestro y posterior análisis de los libros de guardia y los registros de visitas de la dependencia de la Policía Federal donde se encuentra recluido Cubas Zavaleta.