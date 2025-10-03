La situación legal de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J" y principal sospechoso del triple femicidio de Lara, Morena y Brenda en Florencio Varela, se definió este viernes en una audiencia judicial en Perú. El acusado, requerido por Argentina, recibió una orden de prisión preventiva por un plazo máximo de nueve meses, medida dictada con el objetivo de asegurar su posterior extradición.

Rechazo a la extradición rápida

El juez Cristhian Rafael Chumpitaz Pariona fue el encargado de notificar a Valverde Victoriano de su situación y de leerle sus derechos. Un punto central de la jornada fue la posibilidad ofrecida al imputado de aceptar una "extradición simplificada", lo que hubiese acortado considerablemente los tiempos de su traslado a Argentina. Tras consultar con su letrado, "Pequeño J" rechazó la opción.

El abogado defensor se explayó sobre esta decisión, sosteniendo la inocencia de su cliente y argumentando que la huida a Perú se debió a que el joven se sintió desprotegido en Buenos Aires. El defensor indicó que al ver su nombre en los medios, "Pequeño J" pensó: "En Argentina no tengo ninguna familia, si me detienen, ¿quién me va a ver en la cárcel? ¿quién me va a poner un abogado? Por eso fue la idea de que se venga al Perú".

En este contexto, la defensa solicitó que se le concediera la libertad con restricciones, una postura opuesta a la de la Fiscalía, que pedía la detención inmediata.

La Justificación del Internamiento

Luego de escuchar a las partes, la sala judicial decidió que existían los fundamentos legales para ordenar la detención preventiva. La principal preocupación de los jueces fue que "Pequeño J" pudiera "abandonar el Perú en cualquier momento o evadir" el proceso de extradición que sigue la República Argentina.

La resolución judicial especifica el internamiento del acusado en el Establecimiento Penitenciario Nueva Frontera Imperial Cañete por los nueve meses mencionados. Durante este período, Argentina deberá formalizar la solicitud a través de la vía diplomática, remitiendo toda la documentación autentificada necesaria para concretar el traslado.

La detención preventiva comenzará a contabilizarse a partir del 30 de septiembre de 2025, fecha de su aprehensión. Pese al fallo, el abogado del acusado ya adelantó que apelará la resolución.

La Estrategia Legal: Ganar Tiempo

El abogado de Valverde Victoriano explicó que el rechazo a la extradición simplificada es una táctica de la defensa.

"Buscan llevarlo preso sin una investigación clara de lo sucedido. Por eso, el planteamiento de esta defensa, estratégicamente o tácticamente, es que se demore. Que siga su curso normal (la extradición) cosa que enfríe las cosas y se pueda llevar adelante allá los planteamientos claros de cómo han sucedido los hechos", señaló.

El letrado insistió en la necesidad de aplicar un "principio de humanidad" a su patrocinado, destacando que es un joven de 20 años con arraigos laboral, domiciliario y familiar en Perú.