El caso del triple femicidio de Florencio Varela, que cobró la vida de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), sumó un importante avance con la llegada a Buenos Aires del quinto detenido. Se trata del peruano Lázaro Victor Sotacuro, de 41 años, quien fue trasladado desde Jujuy bajo una fuerte custodia de la Policía Federal.

Sotacuro fue capturado en la localidad boliviana de Villazón el viernes por la noche, tras cruzar la frontera y ocultarse en un hostal. Desde su detención, el sospechoso permaneció en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Gorriti, en San Salvador de Jujuy, antes de iniciar su traslado aéreo en dos tramos.

El detenido, que arribó al Aeropuerto de Ezeiza cerca de las 20:30 del domingo, pasó la noche en la Alcaldía de Ezeiza y se espera que sea indagado este lunes por el fiscal de la causa, junto a otro de los acusados. La investigación se aceleró al rastrear su viaje en micro hasta Jujuy, lo que permitió seguir la pista hasta el país vecino. Los investigadores lo señalan como el presunto conductor de la camioneta blanca que, creen, fue utilizada para trasladar a los miembros de la organización la noche de los asesinatos.