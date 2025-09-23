El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó este martes su apoyo político a Javier Milei, horas antes de la reunión bilateral que ambos mandatarios mantendrán en Washington. “Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!”, escribió en su red social Truth.

El encuentro entre ambos líderes se dio en medio de la fuerte tensión cambiaria en la Argentina y con la expectativa del Gobierno nacional de conseguir un salvataje económico.

En paralelo, el director del FMI para el hemisferio occidental, Claudio Loser, analizó en declaraciones radiales los posibles mecanismos de ayuda de Estados Unidos. “Uno sería la Reserva Federal a través de un swap parecido al de China”, señaló. Y agregó: “El otro camino podrían ser unos recursos puestos a disposición inmediatamente, no para gastárselos, pero sí como garantía”.

En ese sentido, Looser consideró como alternativa que esos fondos puedan destinarse al pago de los vencimientos de bonos previstos para 2026.

El respaldo de Trump también generó reacciones en el plano interno de la política estadounidense. La senadora demócrata Elizabeth Warren había cuestionado el eventual apoyo económico a la Argentina. En respuesta, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, retrucó en la red social X: “Los fondos de cobertura que atacaron los activos argentinos en los últimos meses sin duda sufrieron grandes pérdidas ayer. En cambio, los fondos mutuos a largo plazo y los fondos de pensiones que invierten en nombre de los trabajadores estadounidenses se beneficiaron”.

Dentro de la política local, el apoyo de Trump a Milei reavivó cruces. Juan Schiaretti, candidato por Provincias Unidas, cuestionó: “La Argentina no se construye con crueldad: se construye con producción y trabajo”.

En la misma línea, Mauricio Macri también opinó tras el respaldo del exmandatario norteamericano. Aunque aclaró que “hace más de un año” que no ve a Milei, sostuvo: “El PRO y yo estamos a disposición de ayudar a que este país encuentre el rumbo que necesita”. Además, calificó de “impresionante” el apoyo de Trump y consideró que “da tranquilidad para poder trabajar y empezar una nueva etapa a partir del 27 de octubre”.