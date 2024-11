Sergio Raúl Sarria, un actor y comediante de 41 años, está detenido luego de apuñalar brutalmente a su pareja en una pizzería del barrio porteño de Núñez. Tras el ataque, intentó quitarse la vida utilizando la misma cuchilla con la que atacó a la mujer.

Un perfil artístico que ocultaba un trasfondo oscuro Sarria llevaba años vinculado al mundo del arte. Inició su carrera en el stand-up, realizando shows a la gorra en teatros porteños, donde compartió escenario con figuras hoy reconocidas como Lucas Upstein y Emilio González Moreira. Más tarde, amplió su participación como actor en producciones cinematográficas.

En 2018 obtuvo un papel destacado en La venganza de Ámbar, dirigida por Cinthya Glezer, y participó en La secta del gatillo. Al año siguiente protagonizó Hombres de piel dura, que fue presentada en el Cine Gaumont y seleccionada en la Semana Internacional de Cine de Valladolid.

Durante la pandemia, el comediante se volcó a la creación de contenido en YouTube, publicando videos sobre personajes del cine y entrevistas con figuras del espectáculo. Su última publicación destacada fue una entrevista a "Nico" de Brigada Cola, en octubre pasado.

Mensajes de crisis y el impacto en redes sociales A través de sus redes sociales, Sarria dejó entrever su estado emocional. En Facebook escribió frases como: “No se aguanta más esto, parece no haber salida”. Días antes del ataque, en Instagram invitaba a una proyección de Exterminators 3, prevista para diciembre.

Un video publicado con su hija también reveló aspectos de su vida personal. Durante el ataque, según testigos, Sarria expresó: “Mi hija no me quiere, me voy a matar”, antes de intentar suicidarse.

El ataque en plena pizzería El hecho ocurrió el lunes por la noche, en una pizzería ubicada en las calles Quesada y Cabildo, donde trabajaba la víctima. Sarria llegó al lugar, inició una discusión desde la calle y luego irrumpió en el local.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el agresor saltó el mostrador, interceptó a la mujer mientras intentaba escapar y la apuñaló repetidamente, incluso cuando ya estaba en el suelo. Durante más de 35 segundos, Sarria continuó atacándola sin pausa.

Los compañeros de trabajo intentaron frenarlo lanzándole objetos, pero solo lograron detenerlo cuando uno de ellos utilizó un palo de hierro. Esto permitió que la víctima escapara del lugar.

Estado actual de la víctima y el agresor La mujer fue trasladada de urgencia al hospital, donde se encuentra internada en estado reservado. Mientras tanto, Sarria fue detenido y permanece bajo custodia policial.

El caso, que conmocionó a la comunidad, abre interrogantes sobre el impacto de las crisis emocionales y cómo prevenir episodios de violencia extrema en personas que muestran señales de deterioro mental.