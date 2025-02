Un adolescente de 15 años fue asesinado en la localidad bonaerense de Virrey del Pino cuando intentó defender a su hermano mayor de una pelea previa. La víctima, identificada como Agustín, recibió una puñalada en el pecho y murió en la puerta de su casa.

El hecho ocurrió en la intersección de Anastasio Girardot y Juan Manzanares, donde el ataque quedó registrado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa cómo Agustín y su hermano Brian, de 17 años, fueron sorprendidos por un grupo de al menos seis personas, que los emboscaron para agredirlos.

Según relató Érica, la madre de Agustín, el conflicto se originó la noche del 29 de enero, cuando su hijo mayor salió a trabajar y luego se reunió con amigos en una plaza. En ese momento, un grupo de jóvenes los desafió a jugar un partido de fútbol por dinero, pero ellos rechazaron la propuesta.

"Los empezaron a hostigar, así que decidieron volver a casa. En el camino compraron una pizza, pero los agresores se adelantaron. Se dieron cuenta de que los seguían, pero ya era tarde. Eran entre seis y siete", detalló la mujer.

El ataque se concretó a pocos metros de su hogar. Damián, padre de la víctima, recordó los momentos posteriores a la agresión: “Después del ataque, salí corriendo, los quise alcanzar y vino Agustín diciéndome que se la re dieron, agarrándose el pecho. Pensé que se habían peleado a las piñas, no me imaginé que lo habían apuñalado. Brian me gritó y cuando me di vuelta, escuché el grito desgarrador de Agustín. Se murió en la puerta de casa”.

La causa fue caratulada como "homicidio" y se encuentra en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 del Departamento Judicial de La Matanza. Según confirmó la madre de la víctima, los agresores están identificados, pero hasta el momento no han sido detenidos.