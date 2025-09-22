Un joven de 15 años ingresó esta mañana a la escuela 4-121 Técnicos Mendocinos, en Guaymallén, portando una réplica de arma de calibre 9 mm. El incidente comenzó en el colectivo escolar, cuando le mostró el objeto a una compañera, también de 15 años, quien al preocuparse dio aviso a su tía, que luego alertó a la institución educativa.

Tras la notificación de la familia de la estudiante, la escuela activó su protocolo de emergencia. Al llegar al establecimiento, el adolescente fue recibido por la directora y psicopedagogos, de manera reservada, para contener la situación. Se confirmó que el arma era una réplica, no tenía municiones ni se utilizó en la escuela para amenazar a nadie.

Según Claudio Dagne, director de Educación Técnica y Trabajo, el alumno no tenía antecedentes conflictivos ni había protagonizado episodios similares en el colegio. Asimismo, se informó que las clases continuaron con normalidad; sin embargo, algunos padres optaron por retirar a sus hijos por temor.

El episodio se suma a otro reciente ocurrido en La Paz, donde una niña de 14 años ingresó a su colegio con un arma de fuego, se atrincheró por varias horas y realizó disparos al aire. A diferencia de aquel caso, esta vez no hubo enfrentamientos ni amenazas dentro del aula.

La Dirección General de Escuelas (DGE) anunció que reforzará charlas y talleres de concientización en el curso afectado, como medida preventiva para generar conciencia entre los alumnos sobre el riesgo y la responsabilidad de portar objetos que puedan interpretarse como armas.