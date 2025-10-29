La suerte le sonrió a Rodrigo, un operario de 35 años que vive en la zona norte del Gran Buenos Aires y acaba de convertirse en el ganador del premio más grande jamás registrado en el país: nada menos que $3.608.478.985.

El increíble golpe de suerte ocurrió mientras jugaba desde su casa al slot Moon 100 Princess, un juego de estilo animé disponible en la plataforma Betsson. Con una apuesta mínima de apenas $240, Rodrigo activó el jackpot progresivo más alto en la historia del juego en Argentina.

“Me apareció un cartel rojo que decía ‘¡Enhorabuena, ha ganado el Grand!’. No lo podía creer. Pensé que era un error”, contó aún sorprendido el flamante millonario, que asegura estar “todavía asimilando todo”.

El afortunado relató que suele jugar solo de manera ocasional: “Generalmente, cuando vuelvo del trabajo me pongo a tomar mate, pero ese día me senté a jugar un rato... y salió el premio.”

La primera persona en enterarse fue su pareja. “No sabíamos ni cuánto era, tuvimos que googlear el número porque no lo conocíamos”, recordó entre risas. A pesar de haber ganado un monto histórico, Rodrigo asegura que no planea cambios drásticos: “Sigo yendo a trabajar todos los días, igual que siempre. Todavía no sé bien qué voy a hacer.”