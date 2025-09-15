Un joven de 24 años, estudiante de segundo año en la Escuela de Suboficiales de la Policía de Córdoba, fue apuñalado por su padrastro durante una discusión familiar y permanece internado en grave estado.

El hecho ocurrió este domingo en una vivienda de Villa Sarmiento, San Alberto. Según informaron medios locales, el agresor es un hombre de 61 años que atacó al muchacho con un cuchillo en medio de una fuerte pelea.

Tras la agresión, familiares del joven dieron aviso al 911. La policía llegó rápidamente al lugar y trasladó a la víctima al hospital local, donde fue estabilizada. Pese a la asistencia médica, su estado sigue siendo delicado.

Con el testimonio de los presentes, efectivos lograron detener al sospechoso en la misma vivienda. La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de 1° turno de Villa Dolores, que trabaja para esclarecer las circunstancias del violento episodio.

Antecedente

Meses atrás, otro caso similar conmocionó a la provincia. En el barrio Maldonado, de la ciudad de Córdoba, un hombre de 39 años atacó a machetazos a su hijastra y a una amiga de ella luego de una discusión. Ambas jóvenes, de 22 años, resultaron con heridas de consideración y fueron hospitalizadas, mientras que el agresor terminó detenido.