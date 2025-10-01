Un violento episodio de violencia familiar sacudió al barrio Santa Ana, en la localidad bonaerense de Pilar, donde un hombre de 29 años, en estado de ebriedad, amenazó de muerte a su madre y a su padrastro e intentó evitar que ingresaran a la vivienda. Además, los intimidó con prender fuego la propiedad.

El hecho, que ocurrió el lunes pasado, fue denunciado por la madre del acusado, una mujer de 58 años, quien desesperada pidió ayuda a la Policía. Según relató, ella y su pareja, de 61 años, fueron agredidos por el joven mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Efectivos de la Fuerza Barrial de Aproximación, que patrullaban la zona, acudieron al lugar y encontraron al hombre en estado de exaltación. Durante el procedimiento, el acusado se mostró hostil y resistió el arresto, pero finalmente fue reducido, esposado y trasladado a la comisaría local.

El detenido quedó a disposición de la UFI N.º 4 del Departamento Judicial de San Isidro, acusado por el delito de “resistencia a la autoridad”.