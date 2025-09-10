Un camión volcó en una transitada ruta y su conductor resultó herido

Un camión protagonizó un vuelco este miércoles en el kilómetro 1233 de la Ruta Nacional 7, en plena cordillera mendocina, a la altura del conocido “falso túnel”, uno de los tramos más transitados del corredor internacional hacia Chile.

El conductor del vehículo resultó con politraumatismos y fue asistido de inmediato por personal médico en el lugar. Posteriormente, una ambulancia lo trasladó a un centro de salud para una evaluación más completa.

En la zona trabajan efectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía de Mendoza, quienes desplegaron un operativo para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad de los automovilistas que circulan por este paso clave hacia el país vecino.

Desde el Ministerio de Seguridad provincial informaron que se están investigando las causas que provocaron el accidente, mientras se recomienda circular con precaución por la zona.