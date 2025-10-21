En las últimas horas se conoció que en Rio Negro imputaron a un hombre de 67 años por grooming. Esto sucedió luego de que fuera denunciado por los padres de una niña de 13 años.

De acuerdo con lo que develó la Fiscalía, el hombre contactó a la menor haciéndose pasar por alguien joven pero en su accionar escondía la intensión de delinquir contra la integridad de la adolescente.

Según detallaron, estos episodios comenzaron entre septiembre y noviembre del 2024, cuando el ahora imputado era docente de la víctima. En ese periodo comenzó a enviarle mensajes mediante diferentes plataformas sociales.

Lo que indicaron desde la Fiscalía, es que este hombre simulaba ser un intermediario entre dos jóvenes, alternando entre la primera y tercera persona. Entre los mensajes destacados, se encuentra: “Re enamorado de vos, pongámonos las pilas para diciembre… yo dije antes de diciembre quiero estar con vos".

Si bien la investigación acaba de iniciar, por el momento, la causa fue calificada como grooming según los artículos 131 y 45 del Código Penal. Este indica que pueden sancionan a quien contacte a una nena con intención de cometer delitos sexuales mediante tecnologías de comunicación.

Por este caso, la Fiscalía presentó la denuncia de los padres, la entrevista en Cámara Gesell y el resultado del allanamiento a la casa del acusado. En el celular secuestrado encontraron evidencia que lo podría en jaque. Aunque seguirán generando las pericias sobre los dispositivos y declaraciones complementarias.