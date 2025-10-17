Un grupo de mujeres policías ayudó a una mujer a dar a luz en plena calle

Una mujer que estaba en situación de calle dio a luz en plena calle en Mar del Plata. La parturienta de unos 40 años fue asistida por un grupo de mujeres policías y médicos del SAME.

El hecho se produjo cerca de las 11.30 de este viernes en la intersección de Grecia y Garay, luego de que un llamado al 911 alertara sobre la emergencia.

Al llegar al lugar, un grupo de mujeres policías del Comando de Patrullas y de la Comisaría 12 se encontró con la madre en trabajo de parto. Las policías lograron contener a la mujer y brindarle asistencia inmediata, mientras esperaban la llegada del personal médico.

El parto se produjo en ese mismo lugar debido a que la mamá comenzó a tener trabajo de parto allí. Tanto la mamá como el recién nacido, llamado Marcos, se encontraban en perfecto estado de salud.

Según indicaron las fuentes, el parto fue normal y no se registraron complicaciones, lo que permitió que la madre y el hijo permanezcan estables hasta su traslado a un centro sanitario.

El acto generó gran conmoción y reconocimiento por parte de vecinos y autoridades, quienes destacaron la labor conjunta de la policía y los profesionales de salud. La intervención fue vital no solo por la urgencia del nacimiento, sino también por la vulnerabilidad de la mujer, que al encontrarse en situación de calle enfrentaba riesgos adicionales.