Un hombre de 40 años irrumpió en la vivienda de su expareja en Santa Fe y la atacó a puñaladas delante de sus dos hijos. La víctima fue identificada como Rosa Gabriela Villagra de la Rosa, de 45 años.

El crimen ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada del domingo, en una casa ubicada en el barrio Loyola Norte. Según fuentes policiales, el agresor ingresó por la fuerza y, sin mediar palabra, atacó a la mujer con un cuchillo.

En medio del horror, la hija de la víctima, de 25 años, intentó intervenir para detenerlo, pero terminó con una herida en la mano tras el forcejeo por desarmarlo. Luego del ataque, el femicida saltó el portón de la vivienda y escapó, llevándose el arma blanca utilizada.

Los gritos desesperados de los hijos alertaron a los vecinos, quienes llamaron de inmediato al 911. Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, hallaron a los jóvenes —la hija herida y un muchacho de 21 años— intentando reanimar a su madre mediante maniobras de RCP. Sin embargo, el personal del servicio de emergencias 107 confirmó que Villagra ya había fallecido.

Desde ese momento, la Policía de Santa Fe desplegó un amplio operativo de búsqueda en la zona norte de la ciudad y las márgenes del río Salado, donde se presume que podría haberse ocultado el atacante.Hasta el momento, el sospechoso continúa prófugo y las autoridades mantienen activos los rastrillajes para dar con su paradero.