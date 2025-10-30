Un violento ocurrió en Almirante Brown, donde un hombre de 62 años asesinó a su hijo de 39 durante una discusión. El agresor, identificado como Ángel Marcelo Ibáñez, fue detenido en el lugar del hecho.

El episodio ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Marco Avellaneda al 6200, casi en la intersección con El Hornero. De acuerdo con fuentes de la investigación, la relación entre padre e hijo estaba marcada por conflictos y episodios de violencia previos. Otros familiares habrían optado por mantener distancia del acusado debido a su carácter conflictivo.

Según publicó Diario Conurbano, la tragedia se desató cuando la víctima visitó a su padre y una discusión terminó de la peor manera: Ibáñez tomó un cuchillo y lo atacó con dos puñaladas mortales.

Tras un llamado al 911, personal policial arribó a la vivienda y encontró el cuerpo del hombre en el interior del domicilio. El presunto homicida fue aprehendido en el acto, y los agentes secuestraron el arma blanca utilizada en el ataque.

La causa quedó a cargo de la fiscal Marcela Juan, de la UFI N°16 de Lomas de Zamora, quien imputó al acusado por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”. Se prevé que preste declaración indagatoria en las próximas horas.

En otro fallo reciente, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Lomas de Zamora condenó a 20 años de prisión a Calixto de Jesús Ojeda, alias “Cali”, de 57 años, por el homicidio calificado por alevosía de Leonardo Sebastián Figueroa, colectivero de 43 años y amante de su esposa.

El ataque ocurrió el 15 de octubre de 2024 en la localidad de Glew, también en Almirante Brown. Según el fallo al que accedió TN, Ojeda actuó movido por celos y conflictos personales.

El tribunal, presidido por Federico Carrillo, determinó que el acusado abordó el colectivo de la línea 506 que conducía la víctima y, aprovechando su indefensión, lo apuñaló dos veces con un cuchillo, causándole la muerte en el acto.