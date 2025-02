Un episodio de máxima tensión se vivió en las primeras horas de la mañana de este viernes en el barrio porteño de Villa Crespo, cuando un hombre de aproximadamente 45 años intentó prender fuego su departamento. Según el testimonio de los vecinos, el individuo tendría problemas psiquiátricos y de consumo.

El hecho ocurrió en un edificio ubicado sobre la Avenida Corrientes al 5800, entre Darwin y Juan B. Justo. Hasta el lugar llegaron efectivos de Bomberos del cuartel especial Zeta, agentes de la Policía de la Ciudad y personal del SAME, quienes lograron controlar la situación y trasladar al hombre a una unidad psiquiátrica para recibir atención especializada.

El incidente tuvo lugar en el departamento 30, ubicado en el octavo piso del edificio. Un vecino relató que los disturbios comenzaron el jueves por la mañana, cuando el hombre puso música a alto volumen. Sin embargo, la situación se tornó crítica durante la noche, cuando los gritos, insultos y amenazas se intensificaron.

“El tipo gritaba, insultaba, estaba consumiendo drogas y tomando vino”, relató un testigo en diálogo con LN+. Además, indicó que, si bien el sujeto había protagonizado problemas en la calle, era la primera vez que generaba un disturbio de tal magnitud dentro del edificio. “Cuando entré al departamento, vi que las paredes blancas estaban pintadas con aerosol negro, con mensajes incoherentes”, agregó.

El momento de mayor peligro ocurrió alrededor de las 3 de la mañana, cuando los vecinos percibieron un fuerte olor a nafta. Durante casi cuatro horas, los bomberos intentaron persuadir al hombre para que saliera del departamento. Finalmente, lograron que se entregara por su propia voluntad. “Su intención era irse, pero lo detuvieron y contuvieron hasta la llegada de la unidad psiquiátrica del SAME”, señaló el testigo.

Imágenes difundidas del operativo muestran al hombre saliendo esposado del edificio, rodeado por varios agentes. Una vez dentro de la ambulancia, continuaba gritando y amenazando con incendiar el departamento.

El subcomisario del cuerpo de bomberos a cargo del operativo explicó la situación: “Había un hombre que había rociado su departamento con combustible y tenía un cuchillo, según nos informaron los vecinos. Se desplazó personal del cuartel de la estación sexta de Villa Crespo y el grupo especial de rescate”.

Según detalló, al llegar se escuchaban gritos desde el interior del departamento y la puerta estaba cerrada, lo que impedía conocer con certeza lo que ocurría dentro. Ante el riesgo de incendio, los bomberos desplegaron una manguera de contención preventiva. “En un momento, el hombre salió por su cuenta y logramos reducirlo”, agregó el subcomisario.

Finalmente, se dio aviso al SAME y el hombre fue trasladado a un hospital de la zona para ser evaluado. “Cuando abrió la puerta, no estaba armado. No soy médico, pero aparentemente presentaba un brote psicótico, estaba muy acelerado y desorientado”, concluyó el bombero.